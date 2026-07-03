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Трамп: Иран «согласился практически на все»

08:06 504

Иран согласился почти на все, что было необходимо США, сказал американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

«Сейчас мы ведем переговоры, так что посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, они согласились практически на все, что нам нужно», — сказал Трамп.

Он добавил, что переговоры с Тегераном продолжаются, а военный конфликт привел к решению вопроса о ядерном оружии исламской республики: «Это лишение Ирана ядерного оружия».

По мнению главы Белого дома, США смогли добиться военного успеха в конфликте за короткий срок. «Мы были во Вьетнаме 19 лет, мы были в Афганистане около 10 лет, мы были в Корейской войне целую вечность. Я там всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении», — заявил он.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий, переговоры по итоговому соглашению в течение 60 дней, постепенную отмену американских ограничений, деблокаду Ормузского пролива и обсуждение иранской ядерной программы. По сообщению телеканала Al Arabiya со ссылкой на источник, следующий этап непрямых переговоров между странами начнется 18 июля. Место встречи пока не известно.

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