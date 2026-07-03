USD 1.7000
EUR 1.9359
RUB 2.1820
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать
Новость дня
Ильхам Алиев: Мир — это реальность, но мы должны усердно работать

Израиль готов в одиночку воевать с Ираном

08:21 425

Армии обороны Израиля, если это потребуется, необходимо быть готовой к самостоятельному ведению войны против Ирана, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

«Генеральный штаб Армии обороны Израиля должен быть готов к самостоятельному нанесению израильского удара по Ирану в случае необходимости, для устранения любых угроз», - цитирует The Jerusalem Post израильского министра.

Заявление Каца приурочено к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Он также напомнил, что в ходе недавнего вооруженного конфликта Израилю удалось «ликвидировать наибольшую часть иранского руководства, нанести ущерб стратегическим возможностям Ирана».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предостерег Израиль от угрожающих заявлений в адрес ИРИ. По его словам, Тегеран отреагирует «мгновенно и мощно» при возникновении любой угрозы.

Иран готовит масштабные похороны Али Хаменеи
Иран готовит масштабные похороны Али Хаменеи
08:42 193
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 426
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 505
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 05:16
05:16 3408
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 2593
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 1832
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 6878
Дело Фатимы Керимовой в Тбилиси. Брошена парнем, убита братом, тревогу забила армянка
Дело Фатимы Керимовой в Тбилиси. Брошена парнем, убита братом, тревогу забила армянка новые подробности
2 июля 2026, 16:16 5653
Европа бессильна перед Ираном
Европа бессильна перед Ираном обновлено 01:35
01:35 3458
Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида
Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида От киллеров до мошенничества
2 июля 2026, 15:06 4280
Доставили тело Хаменеи
Доставили тело Хаменеи обновлено 01:23
01:23 8375

ЭТО ВАЖНО

Иран готовит масштабные похороны Али Хаменеи
Иран готовит масштабные похороны Али Хаменеи
08:42 193
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 426
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 505
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 05:16
05:16 3408
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 2593
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 1832
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 6878
Дело Фатимы Керимовой в Тбилиси. Брошена парнем, убита братом, тревогу забила армянка
Дело Фатимы Керимовой в Тбилиси. Брошена парнем, убита братом, тревогу забила армянка новые подробности
2 июля 2026, 16:16 5653
Европа бессильна перед Ираном
Европа бессильна перед Ираном обновлено 01:35
01:35 3458
Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида
Армянские мафиозные войны. Поле боя — Калифорния и Флорида От киллеров до мошенничества
2 июля 2026, 15:06 4280
Доставили тело Хаменеи
Доставили тело Хаменеи обновлено 01:23
01:23 8375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться