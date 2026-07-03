Израиль готов в одиночку воевать с Ираном

Армии обороны Израиля, если это потребуется, необходимо быть готовой к самостоятельному ведению войны против Ирана, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

«Генеральный штаб Армии обороны Израиля должен быть готов к самостоятельному нанесению израильского удара по Ирану в случае необходимости, для устранения любых угроз», - цитирует The Jerusalem Post израильского министра.

Заявление Каца приурочено к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Он также напомнил, что в ходе недавнего вооруженного конфликта Израилю удалось «ликвидировать наибольшую часть иранского руководства, нанести ущерб стратегическим возможностям Ирана».

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предостерег Израиль от угрожающих заявлений в адрес ИРИ. По его словам, Тегеран отреагирует «мгновенно и мощно» при возникновении любой угрозы.