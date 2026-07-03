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Иран готовит масштабные похороны Али Хаменеи

08:42 194

Церемония прощания с бывшим верховным лидером Ирана, убитого 28 февраля, в первый день израильско-американской военной операции, как ожидается, начнется в пятницу.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что на церемонию ожидается приезд политических и общественных деятелей, глав государств, высокопоставленных чиновников из ряда стран.

По сообщениям иранских СМИ, церемония прощания с духовным лидером будет длиться с 3 по 9 июля. Церемония начнется в Тегеране с траурного мероприятия с участием иностранных делегаций. На следующий день тело Хаменеи выставят в крупном религиозном комплексе Мосалла, который расположен на востоке Тегерана, где каждый житель Ирана сможет проститься с духовным лидером.

Также ожидается, что 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие, после чего 7 июля тело доставят в город Кум, который считается священным для шиитского духовенства.

Ожидается, что 8 июля тело Али Хаменеи будет отправлено в Ирак для совершения траурных церемоний в главных шиитских святынях Наджафе и Кербеле. Ожидается, что в мероприятии примут участие более миллиона человек. Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в городе Мешхеде, который считается вторым по значимости религиозным городом Ирана после Кума. Хаменеи будет погребен в мавзолее Имама Резы.

Первоначально похороны планировалось провести в марте, но в последний момент власти Ирана приняли решение о переносе мероприятия, объяснив это большим количеством желающих проститься с ним.

В соцсетях появились снимки гроба с телом Али Хаменеи. На снимке, опубликованном на официальном аккаунте Хаменеи в X, гроб находится в небольшой комнате, стены которой украшены иранским флагом. На гроб накинут красный флаг с белой надписью — это флаг святыни имама Хусейна. По сообщению иранского правительства, этот флаг является «символом сопротивления, самопожертвования и непоколебимой преданности истине», пишет CNN.

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