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Боевики захватили африканский город

08:48 90

Неизвестные вооруженные люди захватили город Ам-Дафок в префектуре Вакага в Центрально-Африканской Республике. Погибли по меньшей мере 28 человек, еще 25 человек пострадали, сообщает радио Ndeke Luka со ссылкой на местные источники.

«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — говорится в материале.

Один из беженцев рассказал Ndeke Luka, что «город полностью разрушен», а медикаменты и продовольстве забирают вооруженные люди. По данным радио, нападение на город произошло еще во вторник. При этом Ам-Дафок все еще находится под контролем боевиков и отрезан от Банги.

Город Ам-Дафок — приграничный населенный пункт на северо-востоке ЦАР. Он расположен на границе с Суданом, напротив суданского города Умм-Дафук.

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