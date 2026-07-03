Ракетный обстрел Белгорода: есть погибшая. Нет света и воды

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 июля атаковали Белгород ракетами, сообщили в оперативном штабе региона.

«В результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры», — сказали в оперштабе.

После атаки ряд муниципалитетов остался без света и воды. Как уточнил мэр города Валентин Демидов, погибшая женщина в момент удара находилась в машине.

По данным местного издания «Пепел», под удар попали электроподстанция «Южная» и электроподстанция на территории ТЭЦ «Энерго». Оба объекта горят, над городом поднялся столб черного дыма. Украинский мониторинговый канал Supernova+ пишет, что атакован завод «Энергомаш».

Накануне, 2 июля, российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Попадания пришлись по многоэтажным жилым домам, всего было повреждено около 20 домов, гостиницы, станции скорой помощи и зоопарк. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, погибли 30 человек, еще около 100 получили ранения.