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Нефть торгуется разнонаправленно

10:05 189

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,65 или 0,9% - до $71,81.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,66 или 0,94% - до $69,32 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Мировые цены на нефть умеренно повысились на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $72,24 за баррель, что на 0,61% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене на 0,51%, до $69,04 за баррель.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля. 

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