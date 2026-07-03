Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой

Судебный приговор, вынесенный по уголовному делу в отношении тиктокерши Ильдузы Гаджиевой (известной под псевдонимом «Арзум 9999»), обвиняемой в совершении дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе столицы, которое привело к гибели одного человека и тяжелым травмам другого, вызвал широкое обсуждение в социальных сетях и различных средствах массовой информации. В связи с этим ответственное за связи со СМИ лицо Хазарского районного суда города Баку, судья Рамила Хазри представила официальный комментарий.

Согласно предъявленному И. Гаджиевой обвинению, 27 июня 2025 года примерно в 00:53, управляя легковым автомобилем марки «Changan Qiyuan A05 Plug-in Hybrid» с государственным регистрационным знаком 10-BY-117, она двигалась по автодороге Мардакян — Гала в направлении поселка Гала. Во время движения водитель нарушила требования части 1 статьи 42 Закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (согласно которой перед началом движения, перестроением, поворотом, обгоном и остановкой водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а маневр должен быть безопасным и не создавать помех другим участникам движения) и части 4 статьи 37 того же закона (обязывающей водителя сообщить о случившемся в соответствующий орган исполнительной власти, записать данные очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции).

В результате неправомерных действий И. Гаджиева зацепила заднее колесо автомобиля марки «Mercedes-Benz D2» с государственным регистрационным знаком 77-UK-890, за рулем которого находился Амаль Муса оглы Меликов, что по неосторожности привело к перекрестному столкновению. От удара автомобиль «Mercedes-Benz D2» отбросило вправо, после чего он врезался в бетонное ограждение на краю дороги. В результате данного ДТП пассажирка «Мерседеса» Санубар Фирдовси гызы Мурадова получила тяжелые телесные повреждения, а водитель Амаль Меликов скончался. После совершения аварии И. Гаджиева, не сообщив о себе в правоохранительные органы, не дождавшись прибытия сотрудников полиции и не оказав помощи пострадавшим, скрылась с места происшествия на своем автомобиле. В дальнейшем с целью уклонения от следствия она покинула пределы Азербайджанской Республики и вылетела в Федеративную Республику Германия.

И. Гаджиевой было предъявлено обвинение по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, после чего материалы дела были направлены в суд.

В ходе судебного разбирательства на основании заключения назначенной по делу экспертизы было установлено, что в действиях И. Гаджиевой имело место несоответствие требованиям части 1 статьи 42 Закона «О дорожном движении». При соблюдении требований данной статьи она имела техническую возможность предотвратить аварию. Во время судебного процесса государственный обвинитель запросил для подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 9 месяцев.

При определении меры наказания суд учел факт бегства И. Гаджиевой с места происшествия, отсутствие примирения с правопреемником погибшего и с пострадавшей, а также наличие на ее иждивении несовершеннолетних детей. В итоге суд приговорил И. Гаджиеву к окончательному наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 2 месяца. Было отмечено, что стороны, не согласные с судебным приговором, имеют право подать апелляционную жалобу в порядке, предусмотренном действующим законодательством.