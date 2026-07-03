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Wizz Air открывает прямые рейсы между Баку и Братиславой

10:23 100

Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает расширять маршрутную сеть. С 29 сентября 2026 года крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Братислава – Баку – Братислава. Полеты будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам, сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского аэропорта.

«Открытие нового направления будет способствовать дальнейшему укреплению воздушного сообщения между Азербайджаном и Словакией, созданию дополнительных возможностей для туристических и деловых поездок, а также обеспечит пассажирам более удобный доступ к одному из перспективных направлений Центральной Европы. Новый маршрут станет очередным важным шагом в развитии международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев», - говорится в сообщении.

Авиабилеты на рейсы доступны на официальном сайте авиакомпании Wizz Air, а также через другие каналы продаж.

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