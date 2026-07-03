AzerGold впервые представил серебряные слитки на местном рынке

ЗАО AzerGold впервые начало продажу серебряных слитков пробы 999,9, произведенных на основе местного сырья, с целью удовлетворения спроса на серебряные слитки в Азербайджане за счет отечественной продукции и расширения инвестиционных возможностей.

В последние годы стремительное развитие технологий зеленой энергетики и значительное увеличение использования серебра в электронной промышленности еще больше укрепили стратегическую роль этого драгоценного металла на мировом рынке. В то же время растущий спрос на серебро на международных рынках создал благоприятные условия для того, чтобы оно заняло более привлекательную позицию среди инвестиционных активов.

Вывод серебряных слитков на рынок способствует расширению цепочки создания стоимости и формированию для граждан альтернативного инвестиционного инструмента. На начальном этапе потребителям будут доступны серебряные слитки массой 250, 500 и 1000 граммов. В дальнейшем планируется расширение ассортимента серебряных слитков в различных весовых категориях с учётом рыночного спроса, интереса инвесторов и предпочтений потребителей.

Отметим, что в Центре продаж и обмена также будет осуществляться обратный выкуп серебряных слитков в национальной валюте. Данная продукция будет выкупаться у потребителей на основе официального ежедневного курса Центрального банка Азербайджанской Республики с надбавкой в размере 10% к стоимости металла слитка.

Серебряные слитки доступны покупателям в Центре продаж и обмена, расположенном по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля, 3, а также через платформу онлайн-продаж www.azergold.gift.