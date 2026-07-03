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Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло

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Из-под завалов разрушенного россиянами подъезда дома в Дарницком районе Киева извлекли тела еще 3 погибших, таким образом этот удар унес жизни уже 30 человек, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуация Украины.

Ночью 2 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования различных типов.

Украинская ПВО уничтожила 524 цели из 570 запущенных, при этом 25 баллистических ракет и 12 ударных дронов РФ достигли цели.

В основном Россия наносила удары по Киеву. По состоянию на полдень 2 июля сообщалось о 27 погибших и почти 90 пострадавших в результате этого удара.

3 июля в Киеве объявлен днем траура по погибшим.

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