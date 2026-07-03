Нефтепровод, чтобы не зависеть от Америки

Премьер-министр страны Марк Карни, который стремится превратить Канаду в «энергетическую сверхдержаву», «разорвав» ее зависимость от американского рынка, заявил, что провинция Альберта представила планы по строительству трубопровода протяженностью более 1000 км, который, согласно плану, протянется до западного побережья Британской Колумбии к сентябрю 2027 года.

«У Канады есть возможность, которая «выпадает раз в жизни». Возможность, которая определит наше будущее», — сказал Карни, отметив, что маршрут трубопровода будет соответствовать «уже существующему маршруту через горный коридор к нашему тихоокеанскому побережью». По его словам, трубопровод станет «воротами на самые быстрорастущие рынки мира».

По словам премьера, за счет строительства пяти терминалов в течение следующего десятилетия, Канада «более чем утроит» производство сжиженного газа, в то время как Оттава потратит 10 млрд канадских долларов ($7 млрд) на модернизацию порта Ванкувер.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит стремится удвоить добычу нефти в провинции и завершить строительство нефтепровода к 2035 году, чтобы обеспечить «миллиардные доходы в течение ближайших десятилетий».

Предлагаемый маршрут нового нефтепровода в значительной степени будет повторять маршрут нефтепровода Trans Mountain Pipeline, простирающегося от Эдмонтона до юга Британской Колумбии.

FT отмечает, что строительство трубопровода является частью усилий Карни по снижению зависимости от американского рынка, где Канада продает три четверти своих товаров и услуг. При этом Канада поставляет почти всю свою нефть в США, обеспечивая около 60% американского нефтяного импорта, или около 4 млн баррелей в день.