Почему Секретная служба прозевала покушение на Трампа?

Сотрудники Секретной службы США в июле 2024 года не смогли предотвратить покушение на Дональда Трампа, являвшегося тогда претендентом на пост президента от Республиканской партии, из-за допущенных ошибок. Об этом говорится в отчете, подготовленном аппаратом генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Как отмечается в документе, «Секретная служба упустила ряд возможностей выявить, предотвратить и помешать предпринятой Томасом Круксом попытке покушения» на Трампа во время предвыборного мероприятия 13 июля 2024 года.

В отчете подчеркивается, что сотрудники службы не зафиксировали то, что Крукс осматривал местность с помощью беспилотника. Причинами этого были недостаточная подготовка одного из сотрудников службы, а также «неполадки оборудования».

В отчете также говорится, что сотрудники службы не «организовали совместный с местными правоохранительными органами оперативный штаб». Из-за этого они не получили информацию о том, что многие люди посчитали действия Крукса подозрительными. Кроме того, служба не располагала достаточным числом сотрудников на месте и не приняла надлежащих мер, чтобы исключить возможность стрельбы с крыши здания, где находился Крукс.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля 2024 года. Стрелок легко ранил его, у политика оказалось лишь задето ухо. Стрелявший — 20-летний американец Томас Мэттью Крукс — был ликвидирован сотрудниками Секретной службы. Она в последние годы действует при МВБ и, в частности, охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров.

Трамп одержал победу на выборах в ноябре 2024 года и во второй раз стал президентом США. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис потерпела поражение. В первый раз Трамп возглавлял Соединенные Штаты в 2017-2021 годах.