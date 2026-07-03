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В мире одной проблемой меньше

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» завершена, пишет BBC News.

Последний пассажир судна, контактировавший с заболевшими, завершил карантин, получил отрицательный результат теста на вирус и вернулся домой. Новых случаев заболевания не было зарегистрировано с 25 мая.

судно MV Hondius

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на борту лайнера «Хондиус» во время круиза по Атлантическому океану в апреле-мае 2026 года. 11 апреля, через 10 дней после выхода судна из порта в Аргентине, умер гражданин Нидерландов. Впоследствии умерла его жена, а также пассажирка из Германии. В момент отбытия из Аргентины на «Хондиусе» находились 175 человек. 34 человека покинули лайнер в конце апреля, когда еще не было известно, что происходит на борту. Позже у некоторых из них тоже обнаружили хантавирус. Остальные прибыли в Тенерифе (Канарские острова), откуда их эвакуировали в родные страны для прохождения карантина. На борту лайнера находились люди более чем из 20 стран.

Причиной вспышки стал вирус Андес, один из опасных представителей хантавирусов. Только он передается от человека к человеку, но для этого нужен продолжительный близкий контакт. В результате вспышки заразились 13 человек, трое умерли.

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