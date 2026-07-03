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Рейды Израиля на Западном берегу

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Израильские солдаты задержали восемь разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейда в районе деревни Мухмас на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты задержали восемь разыскиваемых лиц в районе населенного пункта Мухмас. ЦАХАЛ продолжает операции по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.) для пресечения терроризма и задержания террористов», - говорится в заявлении.

Задержанные «подозреваются в преследовании и нападении на израильских мирных жителей», отметили в ведомстве. 

 

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