Рейды Израиля на Западном берегу

Израильские солдаты задержали восемь разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности палестинцев в ходе рейда в районе деревни Мухмас на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Солдаты задержали восемь разыскиваемых лиц в районе населенного пункта Мухмас. ЦАХАЛ продолжает операции по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан – ред.) для пресечения терроризма и задержания террористов», - говорится в заявлении.

Задержанные «подозреваются в преследовании и нападении на израильских мирных жителей», отметили в ведомстве.