Трамп делал деньги на акциях ИТ-компаний во время падения рынка

Президент США Дональд Трамп во время резкого снижения американского фондового рынка в апреле 2025 г. значительно увеличил объем сделок по покупке акций крупнейших технологических компаний. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на ежегодную финансовую отчетность главы государства.

Согласно данным телеканала, 8 апреля 2025 г. американский президент совершил 327 покупок акций, что примерно в пять раз превышает его обычную дневную активность. Основной объем инвестиций пришелся на бумаги Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft и Nvidia. В каждую из этих компаний, как отмечает CNBC, было вложено от $100 000 до $250 000.

По информации телеканала, сделки были заключены в завершающей фазе четырехдневного падения рынка, которое последовало после подписания указа о введении режима чрезвычайного положения в экономике и установлении 10%-ной пошлины на импорт товаров из всех стран.

Комментируя публикацию CNBC, Трамп отверг предположения о том, что получает выгоду благодаря своему статусу. По его словам, бизнесом американского лидера управляют его дети, а сам он считает себя хорошим бизнесменом.

16 мая NZZ со ссылкой на отчет Управления по правительственной этике США писал, что Трамп перед поездкой в Китай инвестировал в акции Apple и Nvidia. Согласно документу, с января по март Трамп и его семья задекларировали более 3600 транзакций общей стоимостью от $250 до $750 млн. Вложения в бумаги Nvidia и Apple составили от $1 до $5 млн. В числе инвестиций также фигурируют акции Palantir Technologies и Boeing. Кроме того, NZZ обратила внимание на сделки с бумагами Paramount Global и Warner Bros. Discovery, которые готовятся к слиянию и ожидают одобрения властей.