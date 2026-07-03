На мировом рынке серебро подорожало. Стоимость тройской унции серебра на нью-йоркской товарной бирже COMEX составила 62,89 доллара.
Цена серебра повысилась на 1,82 доллара, или на 2,98%.
На мировом рынке серебро подорожало. Стоимость тройской унции серебра на нью-йоркской товарной бирже COMEX составила 62,89 доллара.
Цена серебра повысилась на 1,82 доллара, или на 2,98%.
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