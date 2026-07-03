USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране

Серебро подорожало

11:11 279

На мировом рынке серебро подорожало. Стоимость тройской унции серебра на нью-йоркской товарной бирже COMEX составила 62,89 доллара.

Цена серебра повысилась на 1,82 доллара, или на 2,98%.

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 292
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 434
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1313
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1604
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3884
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5222
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1791
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1568
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4191
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3193
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7886

ЭТО ВАЖНО

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 292
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 434
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1313
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1604
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3884
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5222
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1791
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1568
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4191
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3193
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7886
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться