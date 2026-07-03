Машина с российскими чиновниками подорвалась на мине

В Курской области России подорвалась на мине машина с чиновниками. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно», — написал он в Telegram.

По его словам, ранен глава района Владимир Ковальчук — у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. «За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции», — добавил губернатор.

Начальник районного управления культуры и специалист отдела гражданской обороны стояли на крыльце здания, они также получили ранения, сообщил Хинштейн.