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Машина с российскими чиновниками подорвалась на мине

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11:19 841

В Курской области России подорвалась на мине машина с чиновниками. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Сегодня утром на мине в центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района. Взрывное устройство сработало дистанционно», — написал он в Telegram.

По его словам, ранен глава района Владимир Ковальчук — у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног. «За рулем автомобиля находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У мужчины непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро. Прямо сейчас он на операции», — добавил губернатор. 

Начальник районного управления культуры и специалист отдела гражданской обороны стояли на крыльце здания, они также получили ранения, сообщил Хинштейн.

Фото из Telegram-канала Александра Хинштейна
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