Премьер Молдовы объявил об отставке

«Сегодня я завершаю свой мандат на посту премьер-министра. Я принял предложение стать премьер-министром с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу внести свой вклад в изменение ситуации к лучшему. В тот момент, когда я понял, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я принял решение уйти», - написал Мунтяну в социальных сетях.

Он пообещал и дальше «служить своей стране, независимо от занимаемой должности», будь то в государственном или частном секторе.

Александр Мунтяну вступил в должность премьер-министра 1 ноября 2025 года.

В последние две недели в Молдове разразился правительственный кризис. Скандал случился после того, как были обнаружены злоупотребления при трудоустройстве в государственные предприятия, необоснованные выплаты их сотрудникам и другие нарушения.

Правительство Мунтяну продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров.