Трамп опять критикует НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов со странами НАТО не являются взаимовыгодными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Со стороны США нелепо продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимовыгодными. Они не были рядом с нами!!!», — говорится в публикации.

Глава Белого дома прикрепил к посту изображение, на котором указаны расходы стран-членов НАТО в рамках альянса.