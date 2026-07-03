Трамп опять критикует НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов со странами НАТО не являются взаимовыгодными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Со стороны США нелепо продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимовыгодными. Они не были рядом с нами!!!», — говорится в публикации.
Глава Белого дома прикрепил к посту изображение, на котором указаны расходы стран-членов НАТО в рамках альянса.
Согласно иллюстрации, траты США равны 999 миллиардов долларов, что значительно превышает вложения других стран.
Второе место занимает Великобритания (90,5 миллиарда долларов), третье — Франция (66,5 миллиарда долларов), четвертое — Италия (48,8 миллиарда долларов), пятое — Польша (44,3 миллиарда долларов).
Ранее Дональд Трамп возмутился, что Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше других стран, не получая при этом никакой выгоды.