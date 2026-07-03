USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране

Трамп опять критикует НАТО

ФОТО
11:34 265

Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов со странами НАТО не являются взаимовыгодными. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Со стороны США нелепо продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимовыгодными. Они не были рядом с нами!!!», — говорится в публикации.

Глава Белого дома прикрепил к посту изображение, на котором указаны расходы стран-членов НАТО в рамках альянса.

Согласно иллюстрации, траты США равны 999 миллиардов долларов, что значительно превышает вложения других стран.

Второе место занимает Великобритания (90,5 миллиарда долларов), третье — Франция (66,5 миллиарда долларов), четвертое — Италия (48,8 миллиарда долларов), пятое — Польша (44,3 миллиарда долларов). 

Ранее Дональд Трамп возмутился, что Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше других стран, не получая при этом никакой выгоды.

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 295
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 437
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1319
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1608
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3884
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5225
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1795
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1570
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4194
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3196
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7888

ЭТО ВАЖНО

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 295
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 437
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1319
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1608
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3884
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5225
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1795
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1570
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4194
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3196
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться