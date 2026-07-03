Саранча идет с севера и востока. Готов ли Баку?

Высокий уровень осадков и влажности весной этого года создали благоприятные условия для быстрого распространения сельскохозяйственных вредителей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) недавно предупредила, что саранча представляет собой наиболее серьезную угрозу для сельского хозяйства на Кавказе и в Центральной Азии. Портал Global Agriculture сообщает, что организация недавно опубликовала практические рекомендации по мониторингу саранчи на Кавказе и в Центральной Азии. Документ направлен на улучшение мониторинга и раннего обнаружения саранчи на Кавказе и в Центральной Азии (ЦЦА), регионах, крайне уязвимых к вспышкам вредителей, угрожающим продовольственной безопасности и средствам к существованию сельского населения. В руководстве представлены проверенные на практике методики и инструменты, которые помогут национальным группам выявлять очаги заражения на ранних стадиях и более эффективно реагировать на них.

Саранча остается одним из самых разрушительных мигрирующих вредителей в мире, способных образовывать рои, опустошающие посевы и пастбища. ФАО подчеркивает, что своевременный мониторинг является краеугольным камнем эффективного контроля, позволяя странам принимать меры до того, как популяции достигнут уровня вспышки. Эксперты организации предупреждают, что в зоне риска находятся следующие страны: Афганистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ФАО предупреждает, что три вида саранчовых вредителей – итальянский прус (CIT), марокканская саранча (DMA) и азиатская перелётная саранча (LMI) – подвергают опасности обеспечение продовольствием и средствами к существованию в обоих регионах, в соседних областях северного Афганистана и юга Российской Федерации. Больше 25 миллионов гектаров культивируемых земель потенциально связаны с риском. Уже поступают сообщения о нашествии саранчи в некоторых республиках Центральной Азии и южной России. Как отметила туркменская служба радио «Свобода», жители нескольких районов Дашогузской области на севере Туркменистана сообщают о масштабном нападении саранчи, которое, по словам местных экспертов, стало «самым крупным за последние десятилетия». Источники утверждают, что насекомые уничтожают посевы хлопка и кукурузы, а также повреждают плодовые деревья. Местный эксперт, знакомый с историей сельского хозяйства региона, заявил, что подобного нашествия саранчи здесь «не наблюдалось последние пятьдесят лет». По словам собеседников редакции, большая часть населения этих районов зависит от сельского хозяйства, поэтому нынешняя ситуация вызывает серьезную тревогу среди фермеров. Они утверждают, что нынешняя саранча отличается от той, с которой они сталкивались ранее. «Раньше саранча в основном поедала листья растений. Сейчас она объедает даже кору деревьев и повреждает стебли хлопка и кукурузы. После нее поля выглядят полностью уничтоженными», - рассказывают местные жители.

В середине июня нападения саранчи зафиксированы и в южных регионах России. Еще в начале года Россельхознадзор прогнозировал нашествие саранчи в пяти южных регионах. Виной всему теплая зима и весеннее половодье – идеальные условия для роста личинок. В конце июня крупные скопления саранчи размером 6-7 сантиметров были замечены в Ростовской области. В соседней Калмыкии, по информации на 28 июня, вредителями поражено 57 тысяч гектаров полей, в шести районах республики введен режим повышенной готовности. Аналогичная ситуация наблюдается в Дагестане и Астраханской области. Специалисты Россельхозцентра также зафиксировали появление марокканской саранчи в Арзгирском и Туркменском районах Ставропольского края. Специалисты отмечают, что за сутки вредители могут преодолевать до 120 километров. Летят туда, где теплее и больше еды. Российские региональные СМИ сообщают, что в Дагестане, Ставрополье и других южных регионах ведется обработка от саранчи. В бюллетене ФАО по саранче, опубликованном 22 июня, указано, что нашествие марокканской саранчи, начавшееся в конце апреля в Азербайджане, наблюдалось в начале мая в Азербайджане, Грузии и Российской Федерации, после чего последовало развитие личинок. Отрождение итальянского пруса началось в середине мая в Грузии и Российской Федерации, но пока не было зарегистрировано в Армении и Азербайджане. Борьба с саранчой в Азербайджане осуществляется Агентством аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства. Заместитель директора агентства Джафар Магеррамов является национальным техническим координатором ФАО по Азербайджану.