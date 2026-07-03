США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию

Вашингтон проинформировал Варшаву о планах России провести ограниченную военную провокацию на польской территории. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Согласно данным издания, провокации могут быть следующими: удары БПЛА или ракет по объектам критической инфраструктуры либо краткосрочное проникновение диверсионных групп из Беларуси или Калининградской области.

По данным экспертов, Москва стремится проверить готовность НАТО к решительному ответу и подорвать доверие Альянса. В Кремле могут попытаться представить такие действия как «случайную ошибку» или «спасательную операцию», чтобы избежать полноценного военного конфликта и вынудить Запад к переговорам по Украине.

Выбор Польши в качестве цели объясняется желанием Москвы оказать давление на ключевого игрока в регионе, вместо более рискованного прямого конфликта с балтийскими странами.