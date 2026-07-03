USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: церемония прощания в Тегеране

США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию

11:41 440

Вашингтон проинформировал Варшаву о планах России провести ограниченную военную провокацию на польской территории. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Согласно данным издания, провокации могут быть следующими: удары БПЛА или ракет по объектам критической инфраструктуры либо краткосрочное проникновение диверсионных групп из Беларуси или Калининградской области.

По данным экспертов, Москва стремится проверить готовность НАТО к решительному ответу и подорвать доверие Альянса. В Кремле могут попытаться представить такие действия как «случайную ошибку» или «спасательную операцию», чтобы избежать полноценного военного конфликта и вынудить Запад к переговорам по Украине.

Выбор Польши в качестве цели объясняется желанием Москвы оказать давление на ключевого игрока в регионе, вместо более рискованного прямого конфликта с балтийскими странами.

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 298
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 441
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1320
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1611
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3885
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5225
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1795
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1570
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4195
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3198
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7889

ЭТО ВАЖНО

Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 298
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 441
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1320
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 1611
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 3885
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию
ЧМ-2026: Роналду забил, Португалия вырвала победу у Хорватии; Швейцария прошла Алжир; Испания разгромила Австрию видео, обновлено 08:56
08:56 5225
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
Израиль готов в одиночку воевать с Ираном
08:21 1795
Трамп: Иран «согласился практически на все»
Трамп: Иран «согласился практически на все»
08:06 1570
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
Когда азербайджанцы наконец научатся плавать?
03:47 4195
Собор из мандатов
Собор из мандатов Редакционная статья
02:03 3198
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул...
Усидеть на двух стульях не вышло. Пашинян выбрал стул... Что там у соседей?
2 июля 2026, 18:06 7889
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться