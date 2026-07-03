Алиев поздравляет Лукашенко

«Уважаемый Александр Григорьевич.

Примите мои искренние поздравления и самые наилучшие пожелания по случаю государственного праздника — Дня Независимости Республики Беларусь.

Отношения между Азербайджаном и Беларусью характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и тесным взаимодействием. Прочные традиции дружбы и взаимной поддержки между нашими народами, а также успешная реализация договоренностей на высшем уровне обогащают межгосударственные связи качественным содержанием и способствуют укреплению двустороннего сотрудничества по всему спектру направлений.

Убежден, что совместными усилиями многоплановое взаимодействие и стратегическое партнерство между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь будут и впредь последовательно расширяться и углубляться во благо наших дружественных народов и стран.

Уважаемый Александр Григорьевич, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности, а дружественному народу Беларуси — мира и процветания», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте президента Азербайджана.