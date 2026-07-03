МАГАТЭ считает дни…

По его словам, в текущий момент имеются разумные основания полагать, что материал находится там. В то же время Гросси подчеркнул, что для подтверждения данного предположения необходимо вернуться на места и провести инспекцию.

Запасы обогащенного урана по-прежнему находятся на ядерных объектах Ирана. Об этом сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что МАГАТЭ рассчитывает получить доступ к ядерным объектам в Иране в ближайшие недели.

«Я надеюсь, что это произойдет в течение нескольких недель, не сильно позднее», — сказал Гросси.

Он напомнил, что подписанный 18 июня меморандум Ирана и США предполагает заключение итогового соглашения за 60 дней.

«При этом время идет, так что осталось уже немного меньше. Поэтому я надеюсь, что если окончательное соглашение будет достигнуто в эти сроки, то появится возможность начать реальную работу, которая, конечно, будет включать доступ к этим объектам», — добавил гендиректор МАГАТЭ.

Власти Ирана запретили МАГАТЭ доступ к ядерным объектам после вооруженного конфликта Ирана и Израиля в июне 2025 года. До этого сотрудники агентства проводили в Иране инспекции для проверки использования ядерных объектов в мирных целях. Меморандум Вашингтона и Тегерана предполагает, что Иран будет обеднять обогащенный уран под надзором МАГАТЭ.