Дела направлены в Генпрокуратуру: в Госслужбе рассказали, как борются с коррупцией

Согласно информации, в указанный период 2026 года в отношении 75 сотрудников (42 из них — руководящий состав) были применены дисциплинарные взыскания и организационно‑штатные меры за незаконные действия и случаи злоупотребления должностными полномочиями. В том числе два сотрудника уволены в запас по негативным основаниям, материалы, собранные по 48 фактам в отношении 88 лиц, направлены в Генеральную прокуратуру для принятия процессуального решения.

В течение первых шести месяцев текущего года, как и в предыдущий период, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана продолжала последовательные меры, направленные на повышение прозрачности служебной деятельности, устранение факторов, создающих условия для коррупции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В целях обеспечения исполнения соответствующего указа президента о совершенствовании деятельности в сфере медицинского освидетельствования, с 1 июля 2024 года итоговое медицинское обследование граждан, призываемых на срочную действительную военную службу, по четырем категориям годности проводится Агентством государственной медицинской страховки и экспертизы, действующим при Министерстве труда и социальной защиты населения. Электронизация обмена данными между государственными структурами, участвующими в процессе медицинского освидетельствования, а также институциональные и организационные меры по оптимизации в этой сфере создали благоприятные условия для более эффективной организации процессов. Такие меры вносят важный вклад в снижение коррупционных рисков, повышение прозрачности и отчетности деятельности. В соответствии с требованиями «Положения о единой электронной информационной системе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики», утвержденного решением Кабинета министров №59 от 2 марта 2026 года, осуществляются процессы цифровой интеграции с государственными структурами. В рамках этой интеграции непрерывное получение соответствующих данных в режиме реального времени способствует обеспечению оперативности и объективности в процессе принятия решений», — заявили в Госслужбе.

Согласно закону Азербайджанской Республики № 111‑VIIQD от 27 декабря 2024 года «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О воинской обязанности и военной службе» от 23 декабря 2011 года № 274‑IVQ», предусматривается создание в системе Электронного правительства специальной индивидуальной электронной страницы (электронного кабинета). Она позволит гражданам знакомиться с информацией о выполнении ими воинской обязанности, получать ее, обращаться для внесения изменений, получать уведомления о любых изменениях, направлять обращения в электронной форме, пользоваться услугами и осуществлять платежи.

Также в сообщении Госслужбы говорится, что «в целях минимизации личного контакта с гражданами, обеспечения оперативности и повышения удовлетворенности граждан планируется максимально использовать возможности современных технологий и в будущем перевести все предоставляемые услуги в электронный формат. В настоящее время через цифровую платформу MyGov гражданам предоставляются справки о «Отсрочке от срочной действительной военной службы», «Освобождении от срочной действительной военной службы», «Временном непризыве на срочную действительную военную службу», «Прохождении действительной военной службы», «Срочной действительной военной службе» и «Воинском учете», а также результаты медицинского освидетельствования и сведения о видах войск, к которым они назначены для прохождения срочной действительной военной службы. Кроме того, через индивидуальную электронную страницу («кабинет MyGov») обеспечена отправка соответствующих обращений и получение ответов. Применение новых положений при постановке на первоначальный воинский учет граждан мужского пола, достигших 15‑летнего возраста, а также получение необходимых документов путем интеграции из электронных систем соответствующих государственных органов служат минимизации личного контакта с указанными лицами, их родителями и законными представителями, а также повышению прозрачности в данной сфере».

Кроме того, «учитывая отмену бумажного носителя удостоверения о постановке на первоначальный воинский учет, предоставление гражданам решения комиссии по первоначальному воинскому учету и других сведений в электронной форме делает необходимым создание электронных кабинетов на платформе MyGov. Также, с целью усиления борьбы с лицами, уклоняющимися от исполнения воинской обязанности, внесены дополнения и изменения в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках и Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, в Закон «О воинской обязанности и военной службе» и другие отраслевые нормативно‑правовые акты. Кроме того, в результате приведения постановления пленума Верховного суда Азербайджанской Республики от 1 ноября 2001 года № 1 «О судебной практике по делам о уклонении от прохождения военной службы, самовольном оставлении воинской части или места службы и дезертирстве» в соответствие с обновленными законодательными актами, меры ответственности в отношении указанной категории лиц ужесточены».

В Госслужбе отметили, что совместно с правоохранительными органами принимаются необходимые меры по установлению их местонахождения и привлечению к призыву, а также по временному ограничению их права на выезд из страны, и в этой сфере уже достигаются положительные результаты.

В случае столкновения граждан с коррупцией или другими незаконными действиями Госслужба рекомендует обращаться в колл‑центр 9100 или по электронному адресу [email protected], а также создавать электронные кабинеты для пользования электронными услугами и подключения к платформе MyGov.