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Экс-глава Azenco обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов

12:06 1119

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего руководителя компании Azenco Вугара Алиева, обвиняемого в присвоении средств в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, Вугар Алиев обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов. В. Алиеву предъявлено окончательное обвинение по статье 179.4 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба).

Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Неймата Мамедова. В ближайшие дни по делу начнется судебный процесс.

Санкция статьи 179.4 УК АР предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 14 лет.

Отметим также, что в период руководства бывшего генерального директора ОАО «Азерэнержи» Этибара Пирвердиева компания Azenco принимала участие в реализации масштабных проектов энергетической инфраструктуры в Азербайджане, а также в других работах, финансируемых из государственного бюджета. Кроме того, компания осуществила строительство нескольких жилых зданий в столице.

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