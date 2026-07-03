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Пашинян у Пезешкиана

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в Тегеране премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

В ходе встречи Пезешкиан отметил, что ИРИ высоко ценит позицию правительства Армении в отношении Ирана в сложной ситуации, а также оказанную гуманитарную поддержку.

Президент выразил уверенность, что двусторонние отношения будут последовательно развиваться и укрепляться.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального значения, подчеркнув важность последовательной реализации шагов по укреплению мира, стабильности и регионального сотрудничества.

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