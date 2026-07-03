Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России

Как сообщил пресс-центр СБУ, согласно материалам дела, военный чиновник причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года.

В Украине Служба безопасности (СБУ) и Офис генерального прокурора возбудили уголовное дело по фактам военных преступлений генерала армии РФ Валерия Герасимова – начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что в большинстве случаев Россия атакует столицу Украины и другие города страны ракетами типа Х, «Кинжал», «Калибр», «Искандер», «Циркон» и ударными дронами дальнего радиуса действия типа «Шахед» и «Герань».

«По указаниям Герасимова подчиненные ему вооруженные группировки РФ занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных ударов по Украине с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. Масштабные обстрелы Россией гражданских объектов Украины являются прямым нарушением статей 51, 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате массированной ночной атаки российских войск 2 июля по Киеву пострадали различные районы украинской столицы. Всего в городе в результате российского обстрела пострадали более 20 жилых домов. Число жертв этой российской массированной атаки возросло до 30 человек. За прошедшую ночь спасатели извлекли из-под завалов тела трех человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «сейчас в Киеве продолжаются аварийно-спасательные работы на трех локациях российских ударов минувшей ночью. Значительную часть завалов уже смогли разобрать спасатели, но 10 человек еще не выходят на связь».