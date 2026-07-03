USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике

Карлсон бросает вызов: «Америке нужна третья партия»

12:20 614

Американский телеведущий Такер Карлсон планирует создать собственную партию. Об этом он заявил в интервью журналу Columbia Journalism Review (CJR).

По словам Карлсона, Республиканская и Демократическая партии «единодушны» во внешней политике, в том числе в поддержке войны на Ближнем Востоке. «Нужна третья партия. Я собираюсь помочь ее создать», — отметил он.

В интервью CJR Карлсон сказал, что «по-настоящему важными являются вопросы войны и финансов». А раз по этим вопросам, считает журналист, республиканцы и демократы сходятся, то в США «однопартийное государство, а не демократия» и нужна третья партия с другой позицией.

Такер Карлсон, который был популярным телеведущим на Fox News, а после запустил собственный видеосервис Tucker Carlson Network, долгое время поддерживал президента США Дональда Трампа. Но в последнее время Карлсон, как и некоторые другие бывшие сторонники Трампа, стал критиковать президента США, прежде всего за войну в Иране. В марте Дональд Трамп заявил, что исключает журналиста из своего движения MAGA. Позже Карлсон извинился за то, что раньше был сторонником Трампа, и сказал, что больше не будет поддерживать республиканцев.

Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 513
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх наш обзор; все еще актуально
01:25 3220
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике фото и видео; обновлено 13:38
13:38 4322
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
12:12 901
Пашинян у Пезешкиана
Пашинян у Пезешкиана фото
12:13 1203
Экс-глава Azenco обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов
Экс-глава Azenco обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов
12:06 1122
Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 1110
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 1516
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1975
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 2243
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 4231

ЭТО ВАЖНО

Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 513
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх наш обзор; все еще актуально
01:25 3220
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике
Похороны Али Хаменеи: глава КСИР впервые с февраля появился на публике фото и видео; обновлено 13:38
13:38 4322
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
12:12 901
Пашинян у Пезешкиана
Пашинян у Пезешкиана фото
12:13 1203
Экс-глава Azenco обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов
Экс-глава Azenco обвиняется в присвоении более 3 миллионов манатов
12:06 1122
Алиев поздравляет Лукашенко
Алиев поздравляет Лукашенко
11:47 1110
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
США предупредили Польшу: Россия готовит провокацию
11:41 1516
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
Траур в Киеве. Число погибших в результате российского удара возросло
10:39 1975
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
Суд прокомментировал приговор блогеру Гаджиевой
10:17 2243
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы
02:21 4231
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться