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Транзитная поставка через Азербайджан в Армению

12:29 503

Транзитом через территорию Азербайджана осуществлена очередная поставка из России в Армению.

Сегодня со станции Баладжары в направлении Бёюк-Кесик было отправлено 14 вагонов с пшеницей весом 976 тонн.

Отметим, что до настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 35 тысяч тонн зерна, около 8 тысяч тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Кроме того, к настоящему времени из Азербайджана в Армению экспортировано более 14 тысяч тонн дизельного топлива, около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

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