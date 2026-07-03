Аш-Шараа собрал парламент по кусочкам. Туркманы, курды, друзы... и актриса

В Сирии в последние дни активно обсуждается назначение президентом Ахмедом аш‑Шараа 70 членов первого парламента, сформированного после падения режима Башара Асада. Согласно законам переходного периода, две трети из 210 членов временного Народного собрания должны избираться народом, одна треть — назначаться президентом.

В октябре 2025 года региональные избирательные комиссии избрали членов парламента, которые будут отвечать за законодательную деятельность в переходный период. Последние назначения аш-Шараа позволяют парламенту провести свое первое заседание на следующей неделе. Произойдет это впервые после свержения Асада в 2024 году.

Председатель Высшей избирательной комиссии Сирии Мухаммед Таха аль-Ахмед подчеркнул, что временный парламент будет работать 30 месяцев, цель назначений — объединить избранных депутатов с опытными и компетентными специалистами.

Из 70 назначенных аш-Шараа членов парламента 23 являются лидерами общин, 47 — специалистами и академиками из различных сфер. Внимание привлекает также региональный и этнический состав назначенцев. Среди 70 членов первое место занимает провинция Алеппо, где компактно проживают этнические туркманы, которые отличились в борьбе против режима Асада: она получила 14 мест. На втором месте — Эль-Хасака, один из бывших центров сепаратистских СДС (курдские вооруженные формирования), где проживает значительное число курдов, — 7 мест. Далее идут Идлиб, где аш-Шараа укрывался многие годы, а также столица Дамаск и Хама — по 5 мест.

Членами нового парламента стали и туркманские лидеры, боровшиеся против Асада. Из 70 назначенных президентом депутатов трое являются туркманами. Наиболее заметная фигура среди них — председатель Сирийского туркманского меджлиса Абдуррахман Мустафа. Сирийский туркманский меджлис, центральный офис которого расположен в поселке Чобанбей неподалеку от Алеппо, был создан в 2013 году в Стамбуле при открытой поддержке Турции.

Организация, признанная крупнейшей структурой сирийских туркманов, представляла оппозицию на женевских мирных переговорах 2016 года. Кроме того, в новом парламенте будут представлены член Совета консультантов Туркманского меджлиса Имад Якуп Барак и один из лидеров туркманов Ракки Халил Дерде Абдулла.

В беседе с haqqin.az основатель Сирийского демократического туркманского движения Абдулкерим Ага отметил, что после выборов 2025 года и назначения президентом аш-Шараа 70 депутатов новый сирийский парламент представляет различные слои общества и укрепляет национальное единство. Он сообщил, что по итогам выборов в парламент были избраны четыре туркманских депутата, после президентских назначений их число увеличилось до семи.