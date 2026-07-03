В российском городе на всех заправках закончился бензин

В Новороссийске 3 июля закончилось топливо на всех заправках. Муниципальный центр управления (МЦУ) администрации Новороссийска официально объявил, что «на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует», передают российские СМИ.

Во время топливного кризиса МЦУ Новороссийска запустил карту, где в режиме онлайн показывается информация о наличии топлива на городских заправках. 3 июля на всех отмеченных на этой карте АЗС бензина не было, был только дизель.

В свободной продаже бензина нет, отмечает издание 93.ru, но в Новороссийске по-прежнему можно заправиться по топливным картам, которые выдают предприятия своим сотрудникам.

Проблемы с топливом начались в Новороссийске 10 июня, напоминает 93.ru. В начале июля жители города были вынуждены много часов стоять в очередях, чтобы купить бензин на тех АЗС, где он еще оставался. По словам местных жителей, из-за топливного кризиса в городском транспорте не работают кондиционеры, выросли цены на такси, на улицах стало заметно меньше машин.