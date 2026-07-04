Воевали, хвалили, теперь критикуют. На что Москва подбивает Тбилиси?

Одновременно власти РФ, несмотря на проблемы, связанные с украинской войной, резко активизировали свою деятельность на оккупированных грузинских территориях. Поменялось марионеточное руководство сепаратистского режима в Цхинвали. Прежний т.н. «президент» Алан Гаглоев стал советником президента РФ Владимира Путина, а на его место из Москвы направили экс-руководителя Курчатовского института Марата Камболова.

Не прошло и месяца с того дня, когда на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова расточала похвалы и дифирамбы в адрес руководства Грузии, как риторика российского внешнеполитического ведомства поменялась. По завершении 67-го раунда Женевских международных дискуссий МИД РФ вновь призвал Грузию заключить юридически обязывающее соглашение о неприменении силы с сепаратистскими «властями» Абхазии и Цхинвальского региона. Также РФ и сепаратисты выразили обеспокоенность в связи с активизацией интеграции Грузии в НАТО. Кремль считает проходящие на грузинской территории масштабные учения с участием альянса угрозой безопасности в регионе.

Курортный сезон в оккупированном Крыму в нынешнем году уже сорван из-за ударов украинских дронов по топливной логистике, «сухопутному коридору» и паромам. На полуострове не только проблемы с горючим, но и с энерго- и водоснабжением. Намечаются проблемы с продовольствием, которое тоже в основном завозится извне. По мнению военных аналитиков, при сохранении существующих тенденций, потеря РФ контроля над Крымом становится вопросом времени.

Между тем именно аннексия Крыма в свое время обеспечила «пропагандистский триумф» России. Для жителей холодной России значение имел не только «имперский» фактор «собирания земель», но и то, где эти земли находятся. Захватив сперва грузинскую Абхазию, а затем украинский Крым, РФ по факту расширила подконтрольную ей «курортную зону» на берегах Черного моря. И сегодня на фоне проблем с Крымом роль оккупированной Абхазии для российской пропаганды возрастает. Не случайно если о Крыме российский официоз в последние недели старается лишний раз не напоминать, то отдых в Абхазии усиленно рекламируют. Для сохранения иллюзии «стабильности» накануне сентябрьских выборов в Госдуму РФ Москве важно, чтобы в нынешнем сезоне отдых в оккупированной грузинской Абхазии стал для россиян «альтернативой» отдыху на оккупированных украинских территориях.

Заявлением по поводу сепаратистских регионов МИД РФ по факту требует от властей Грузии поддержать игры Москвы в «курортную великодержавность». И не только фактическим признанием сепаратистов путем заключения с ними соглашения «о неприменении силы». Важно для РФ открытие транзита через Абхазию. Взамен в Москве надеются «задобрить» нынешние власти Грузии новыми экономическими преференциями. Если Тбилиси пойдет даже на минимальные уступки – то у Кремля появится повод напомнить российскому обществу о своем былом «триумфе» на Южном Кавказе и «победах» в 2008 году над Грузией на фоне нынешних провалов в Украине.

Но нежелание «Грузинской мечты» втягиваться в военную конфигурацию с РФ совсем не означает, что она готова проводить пророссийскую политику в ущерб национальным интересам. Главный из которых – восстановление территориальной целостности. Здесь власти Грузии принципиальны. Они отказываются без отзыва РФ признания «независимости» сепаратистов восстанавливать дипотношения и открывать транзит через оккупированную Абхазию. Несмотря на все уверения со стороны Москвы в его «выгодности». Организованный за счёт средств РФ логистический терминал на административной границе оккупированной Абхазии с остальной Грузией в Гали простаивает, и почти нет сомнения, что будет простаивать до начала реальной деоккупации.

В Москве явно преувеличивают значение своей поддержки властей Грузии через экономические рычаги, туризм и торговлю. В грузинской экономике все большую роль играет не торговля с РФ, а транзит по Среднему коридору. Что же касается Абхазии, то даже если российско-украинская война нынешним летом ее прямо не заденет, «курортный статус» сепаратистской территории при сохранении существующих тенденций продержится ещё максимум один сезон. Сразу после ультимативного требования МИД РФ и сепаратистов к Грузии «признать реалии», по факту согласившись с оккупацией, украинские дроны напомнили о других, гораздо более печальных для Москвы реалиях.

Так, был зафиксирован первый случай удара дрона по движущейся фуре на трассе М4 «Дон» в Воронежской области – главной автомагистрали, соединяющей центр и юг России. Как показывает практика, если дроны начали дотягиваться до стратегически важной магистрали, то вслед за первыми ударами обычно начинается настоящая «охота» беспилотников на грузовой автотранспорт. Если войну РФ с Украиной сейчас не остановить, то отрезанной может оказаться вся российская логистика на Северном Кавказе. И тогда гражданам РФ будет просто не до курортного отдыха на берегу Черного моря, особенно в оккупированной Абхазии.