Логистика без зависимости: почему ограничения на экспорт серы повышают роль Среднего коридора

На фоне новых ограничений, затрагивающих экспорт серы из Казахстана и России, возрастает актуальность диверсификации транспортных маршрутов и снижения зависимости грузоотправителей от отдельных экспортных направлений. Ситуация вокруг серы наглядно показывает, что для стран региона важна не только пропускная способность отдельных маршрутов, но и их предсказуемость, устойчивость и независимость от внешних регуляторных решений.

Согласно отраслевой информации, Казахстан ввел запрет на экспорт серы за рубеж, за исключением поставок на железнодорожные станции в Российской Федерации. Мера действует с 27 июня 2026 года на неопределенный срок. Ранее, с 24 мая, были приостановлены перевозки казахстанской серы в направлении морских портов России и отдельных пограничных переходов через российскую железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, российская сторона продлила действующий запрет на экспорт промышленной серы до конца текущего года. По оценкам аналитиков, данные меры могут быть связаны с необходимостью увеличения предложения серы на российском рынке на фоне дефицита данного сырья, а также с приоритетным обеспечением внутреннего производства, включая сектор удобрений. При этом, по мнению экспертов, объемы производства серы в Казахстане превышают потребности российского рынка, что при ограничении традиционных экспортных направлений может привести к росту запасов сырья внутри страны и усилению давления на производителей и логистических операторов, зависящих от ограниченного числа экспортных маршрутов.

Отдельные аналитики также указывают на возможный инфраструктурный фактор. Российская железнодорожная сеть, включая подходы к портам Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов, в последние периоды испытывает высокую нагрузку. В таких условиях транзит низкомаржинальных грузов из третьих стран, к которым относится и сера, может ограничиваться в первую очередь в пользу приоритетных экспортных потоков. Ранее схожие подходы, по оценкам участников рынка, применялись и в отношении других казахстанских грузов, включая уголь. По данным отраслевых источников, значительная часть казахстанской серы традиционно направлялась на экспорт через российскую железнодорожную сеть и морские порты. В этой связи ограничения на данном направлении создают для грузоотправителей дополнительные риски, связанные с накоплением запасов, снижением гибкости логистики и повышенной зависимостью от ограниченного числа маршрутов. При этом текущие ограничения не означают автоматического перенаправления серных грузов через другие коридоры, поскольку экспорт серы из Казахстана также ограничен на национальном уровне. Именно поэтому вопрос следует рассматривать шире – как пример уязвимости экспортной логистики при высокой зависимости от одного направления.

На этом фоне Средний коридор приобретает особое значение как устойчивое и стабильное транспортное направление. Его значение в данном контексте заключается прежде всего не в немедленном росте перевозок по конкретной номенклатуре, а в формировании долгосрочной альтернативы для региональной торговли. С точки зрения аналитиков, его роль заключается не только в обеспечении альтернативного выхода на внешние рынки, но и в формировании более сбалансированной логистической архитектуры региона. Диверсификация маршрутов позволяет снизить нагрузку на отдельные транспортные направления, минимизировать риски, связанные с инфраструктурными и регуляторными ограничениями, а также обеспечить большую предсказуемость поставок.

В долгосрочной перспективе инфраструктурная готовность открывает дополнительные возможности для экспортеров стран Центральной Азии. В частности, Казахстан, а в дальнейшем и другие государства региона, смогут направлять через Средний коридор более широкий спектр экспортных грузов, включая серу и другие виды продукции. По мере роста пропускной способности маршрута и развития логистических сервисов Средний коридор способен стать одним из ключевых каналов вывода центральноазиатских грузов на мировые рынки, обеспечивая гибкость экспортной логистики и снижая зависимость от отдельных транзитных направлений. Для грузоотправителей наличие стабильного маршрута через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее к рынкам Турции и Европы становится важным элементом управления рисками. Даже в тех случаях, когда отдельные товарные группы временно ограничены национальными решениями, развитая и надежная коридорная инфраструктура позволяет быстрее адаптироваться к изменениям рынка, перераспределять потоки при появлении разрешений или новых коммерческих условий и снижать зависимость от перегруженных или административно ограниченных направлений. В этой связи существенно возрастает роль Азербайджана как ключевого транзитного звена Среднего коридора. Инвестиции в модернизацию морских портов, железнодорожной сети и логистических терминалов позволяют повышать пропускную способность коридора и сокращать сроки доставки грузов. По мере увеличения объемов транзита значение страны как надежного транспортного и логистического хаба будет только усиливаться, обеспечивая устойчивость грузопотоков и повышая конкурентоспособность всего Среднего коридора. Существенную роль в перевозках по Среднему коридору играет национальный железнодорожный перевозчик – ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Так, в январе–июне 2026 года компания в транзитном режиме перевезла около 483 тыс. тонн щелочных металлов и металлоидов, включая серу, фосфор, натрий, а также серную руду. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем перевозок этих грузов увеличился на 114 тыс. тонн, или на 31%.