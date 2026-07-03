Турция присоединится к единой зоне платежей в евро

Турция намерена интегрироваться в единую платежную зону евро SEPA и скорректировать свое законодательство для усиления сотрудничества с ЕС в сфере госзакупок. Об этом сообщил глава Минфина Турции Мехмет Шимшек по итогам переговоров с еврокомиссаром по экономике Валдисом Домбровскисом.

«Мы делаем важный шаг в направлении финансовой интеграции. Турция направила письмо о намерениях присоединиться к SEPA, единой зоне платежей в евро. По завершении этого процесса трансграничные платежи станут быстрее, дешевле и безопаснее для предприятий и граждан обеих сторон», — написал министр в Х.

Шимшек также сообщил, что «Турция внесет поправки в Закон о государственных закупках, чтобы обеспечить равное обращение с фирмами ЕС на республиканском рынке государственных закупок». Эта мера призвана «еще больше укрепить правовую основу экономического партнерства».

Министр пояснил, что в текущих геополитических условиях Турция и ЕС «сталкиваются с одними и теми же проблемами: восстановление конкурентоспособности, снижение стратегической зависимости, укрепление энергетической безопасности и повышение производительности за счет инноваций и ИИ».

«Турция может внести значительный вклад в повышение конкурентоспособности Европы, включая создание новых торговых, энергетических и транспортных коридоров, сотрудничество в оборонной промышленности. В условиях все большей фрагментации в мире нам следует инвестировать в более тесную интеграцию. Именно поэтому модернизация Таможенного союза является стратегическим приоритетом. Расширение его действия на сферу услуг, сельского хозяйства, государственных закупок и цифровой торговли может высвободить около €400 млрд дополнительного торгового потенциала», — отметил Шимшек.

При этом он указал, что в рамках контактов с финансовыми учреждениями и регуляторами ЕС обсуждался вопрос о том, что «одного государственного финансирования недостаточно для удовлетворения инвестиционных потребностей завтрашнего дня, и мобилизация частного капитала в больших масштабах будет иметь важное значение для партнерства».