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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

Погода на завтра

13:39 685

4 июля в Азербайджане температура воздуха прогреется до 36°. Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии. В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 30-34° тепла. Относительная влажность воздуха ночью 75-80, днем - 50-55%.

Начиная с северных и западных районов страны, местами ожидаются дожди. В отдельных районах возможны кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в горных районах местами прогнозируется туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24, днем - 31-36, в горах ночью - 10-15, днем - 20-25, местами до 27-32° тепла.

Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана фото и видео; обновлено 14:56
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана фото и видео; обновлено 14:56
14:56 6036
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
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Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 799
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 1522
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
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