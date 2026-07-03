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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

Акция Минздрава в Ханкенди

13:48 307

Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий, направленных на расширение доступа населения, проживающего на освобождённых от оккупации территориях, к качественной и специализированной медицинской помощи.

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» очередная выездная акция медицинского обследования была организована в городе Ханкенди. Акция проведена с участием специалистов Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения. Около 80 жителей Ханкенди получили консультации врачей различных специальностей и воспользовались медицинскими услугами.

В ходе выездной медицинской акции жители города были осмотрены врачами-травматологами-ортопедами, физиотерапевтами, педиатром и врачом-инфекционистом. В рамках обследований проводилась диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологий костей и суставов, проблем позвоночника, посттравматических состояний, оценка состояния здоровья детей, а также диагностика инфекционных заболеваний.

По результатам обследований гражданам были даны индивидуальные медицинские рекомендации с учётом состояния их здоровья, а при необходимости оказана первичная медицинская помощь. Физиотерапевты также предоставили рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий и восстановлению двигательных функций.

Выездные медицинские акции, проводимые Министерством здравоохранения, направлены на охрану здоровья населения, проживающего на освобождённых от оккупации территориях, раннее выявление заболеваний, повышение доступности специализированной медицинской помощи, а также укрепление социальной составляющей процесса «Великого возвращения».

Министерство здравоохранения и впредь будет последовательно проводить выездные медицинские обследования и просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

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