Акция Минздрава в Ханкенди

Министерство здравоохранения продолжает реализацию мероприятий, направленных на расширение доступа населения, проживающего на освобождённых от оккупации территориях, к качественной и специализированной медицинской помощи.

В рамках Государственной программы «Великое возвращение» очередная выездная акция медицинского обследования была организована в городе Ханкенди. Акция проведена с участием специалистов Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения. Около 80 жителей Ханкенди получили консультации врачей различных специальностей и воспользовались медицинскими услугами.

В ходе выездной медицинской акции жители города были осмотрены врачами-травматологами-ортопедами, физиотерапевтами, педиатром и врачом-инфекционистом. В рамках обследований проводилась диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата, патологий костей и суставов, проблем позвоночника, посттравматических состояний, оценка состояния здоровья детей, а также диагностика инфекционных заболеваний.

По результатам обследований гражданам были даны индивидуальные медицинские рекомендации с учётом состояния их здоровья, а при необходимости оказана первичная медицинская помощь. Физиотерапевты также предоставили рекомендации по проведению реабилитационных мероприятий и восстановлению двигательных функций.