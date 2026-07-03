Шерше ля фам: Интерпол разыскивает подозреваемую в покушении на украинского бизнесмена

Интерпол выдал на нее «красную карточку». Отмечается, что украинка разыскивается Монако. Березовская говорит на немецком языке, у нее большая татуировка на руке.

Березовскую подозревают в покушении на убийство, установке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом и участии в преступном сообществе.

По данным Nice-Matin перед тем как заложить взрывчатку в понедельник она несколько дней осматривала окрестности. Правоохранители считают, что во время преступления она маскировалась под мужчину. По некоторым данным, сейчас подозреваемая находится в Германии.