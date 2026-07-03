USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива

14:02 800

Разгоревшийся в России топливный кризис ударил по внутреннему туризму. По итогам июня количество организованных туристических поездок по стране упало на 4,8% год к году, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По данным TravelLine, число бронирований гостиниц в июне уменьшилось еще сильнее — на 16% по сравнению с тем же месяцем год назад. Ассоциация туроператоров России (АТОР), в свою очередь, зафиксировала снижение доли продаж пакетных туров по России в июле на 8,8 п.п. — до 9,6%.

Наиболее заметное падение спроса наблюдается в традиционно популярных туристических регионах, отметили в CMWP. По данным компании, количество бронирований в Москве в июне — начале июля снизилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Краснодарском крае — на 25%, а в Ростовской области — на 30%.

Туризм «встал» без бензина, констатировал источник «Известий» в крупном гостиничном операторе. По его словам, в последнюю неделю июня заметно выросло число отмен бронирований. «Люди боятся ехать даже в Подмосковье, чтобы не остаться там на трассе», — отметил собеседник.

Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана фото и видео; обновлено 14:56
14:56 6042
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
14:45 271
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
14:40 182
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы; все еще актуально
02:21 4517
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот ФОТО
14:12 1143
Украина выжигает российские бомбардировщики. Горят электростанции
Украина выжигает российские бомбардировщики. Горят электростанции
14:08 1530
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 801
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 1525
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх наш обзор; все еще актуально
01:25 3458
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
12:12 1520
Пашинян у Пезешкиана
Пашинян у Пезешкиана фото
12:13 2057

ЭТО ВАЖНО

Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана фото и видео; обновлено 14:56
14:56 6042
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
14:45 271
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
14:40 182
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож…
Montin City выживает людей у «Гянджлика». Крышу под дождь, воду под нож… наши проблемы; все еще актуально
02:21 4517
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот ФОТО
14:12 1143
Украина выжигает российские бомбардировщики. Горят электростанции
Украина выжигает российские бомбардировщики. Горят электростанции
14:08 1530
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 801
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 1525
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх наш обзор; все еще актуально
01:25 3458
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
Украина завела уголовное дело на главу Генштаба России
12:12 1520
Пашинян у Пезешкиана
Пашинян у Пезешкиана фото
12:13 2057
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться