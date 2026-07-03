Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива

Разгоревшийся в России топливный кризис ударил по внутреннему туризму. По итогам июня количество организованных туристических поездок по стране упало на 4,8% год к году, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По данным TravelLine, число бронирований гостиниц в июне уменьшилось еще сильнее — на 16% по сравнению с тем же месяцем год назад. Ассоциация туроператоров России (АТОР), в свою очередь, зафиксировала снижение доли продаж пакетных туров по России в июле на 8,8 п.п. — до 9,6%.

Наиболее заметное падение спроса наблюдается в традиционно популярных туристических регионах, отметили в CMWP. По данным компании, количество бронирований в Москве в июне — начале июля снизилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, в Краснодарском крае — на 25%, а в Ростовской области — на 30%.

Туризм «встал» без бензина, констатировал источник «Известий» в крупном гостиничном операторе. По его словам, в последнюю неделю июня заметно выросло число отмен бронирований. «Люди боятся ехать даже в Подмосковье, чтобы не остаться там на трассе», — отметил собеседник.