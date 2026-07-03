Украина выжигает российские бомбардировщики. Горят электростанции

Бойцы Службы безопасности Украины во второй раз за неделю поразили истребители на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму.

Как говорится в заявлении СБУ, на аэродроме поражено семь ангаров по хранению авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено по меньшей мере семь самолетов.

Это уже второй удар СБУ по аэродрому «Саки» за текущую неделю. О предыдущем ударе сообщалось 1 июля.

На военном аэродроме «Гвардейское» поражено два ангара, в которых хранились беспилотники типа «Шахед» и авиационное оборудование.

Военные аэродромы «Саки» и «Гвардейское» являются одними из ключевых авиационных баз российских войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.

«СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно уменьшать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация ‒ это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию. Мы и в дальнейшем будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины», ‒ подчеркнул глава Службы Евгений Хмара.

Также сообщается, что в нескольких районах Крыма, защиту которого от потенциального десанта ВСУ недавно отрабатывали на учениях российские военные, в результате ударов украинских дронов ночью 3 июля загорелись семь электроподстанций, а также солнечная электростанция (СЭС). Об этом пишет мониторинговый канал «Крымский ветер», отслеживающий тепловые сигнатуры на спутниковых снимках для фиксации последствий атак. Около двух часов ночи пожар возник на подстанции 110/35/10 кВ «Белогорск» примерно в 42 км от Симферополя. Объект обеспечивает энергий сам город Белогорск и окрестности, а также крупные промышленные предприятия, отмечает «Крымский ветер».

Также в Красногвардейском районе второй раз за пять дней была поражена и загорелась узловая электрическая ПС 220/35 «Марьяновка», которая проходит модернизацию с заменой трансформаторов на более мощные 40 МВА. Над Марьяновкой около часа ночи поднимался черный дым. Кроме того, горит ПС 110/35/10 кВ «Старый Крым» на юго-востоке полуострова, которая считается важным узлом электросети региона. В городе Старый Крым и окрестных селах после взрывов пропадал свет, сообщали местные жители.

Еще одна подстанция загорелась в городе Саки (ПС 110 кВ) у западного побережья Крыма. Подписчик «Крымского ветра» утверждает, что ночью по объекту «было два прилета и она сгорела». Взрывы в Сакском районе, по словам местных, были слышны после полуночи.

Помимо этого, две электроподстанции вспыхнули в Джанкое. Речь идет об узловой ПС «Джанкой» 330 кВ, которая используется в том числе для энергоснабжения российских военных объектов и уже попадала под удар в понедельник, и ПС 35/10 кВ «Загородная», поставляющей энергию на военный аэродром «Джанкой».

В Симферопольском районе, как следует из спутниковых снимков, произошел пожар в районе солнечной электростанции «Николаевка».