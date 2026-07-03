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Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот

ФОТО
14:12 1146

В Азербайджане обновленная банкнота номиналом 100 манатов поступит в обращение 15 июля. Об этом сообщил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Рашад Мамедов.

По его словам, ЦБА заранее информирует население о выпуске обновленных банкнот и любых изменениях в их дизайне через официальный сайт и страницы банка в социальных сетях.

«Одним из последних изменений стал выпуск в обращение обновленной банкноты номиналом 50 манатов в декабре прошлого года. На 15 июля текущего года запланирован выпуск обновленной банкноты номиналом 100 манатов», — отметил Мамедов.

По словам гендиректора ЦБА, благодаря высоким техническим характеристикам национальных банкнот и надежным защитным элементам уровень их подделки остается значительно ниже, чем у многих ведущих мировых валют.

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