Минск выиграл раунд, Москва промолчала. А в Пекине делают свои выводы

Восточное турне президента Беларуси Александра Лукашенко, совместившее визит в Пекин к Си Цзиньпину и поездку на Валдай к Владимиру Путину, вскрыло неочевидные шероховатости в союзнических отношениях Москвы и Минска. О грядущем вояже было заявлено в разгар кризиса вокруг ультиматума Владимира Зеленского, касавшегося ретрансляторов на белорусско-украинской границе — устройств, которые якобы помогали России наводить на Украину дроны. Поэтому новость о грядущей длительной заграничной командировке главы белорусского государства в оппозиционных медиа ожидаемо была интерпретирована как признак паники у белорусского гаранта: мол, Лукашенко в предчувствии неизбежного и скорого удара со стороны ВСУ решил покинуть страну. Однако подготовка столь масштабных дипломатических мероприятий занимает не один день. К тому же визит стартовал уже после того, как 24 июня Зеленский смягчил риторику, признав, что ретрансляторы были демонтированы (официальный Минск эту информацию пока не подтверждает). Внешне конфликт потерял остроту, однако первоначальный смысл поездки все равно, казалось, заключался именно в синхронизации позиций Минска с Москвой и Пекином для выработки стратегии противодействия украинскому давлению. Неожиданно повестка намеченного тура сместилась из-за инцидента во время встречи Лукашенко с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и послом России Борисом Грызловым. Обращаясь напрямую к Грызлову, белорусский лидер заявил: «И не нужно нас здесь подталкивать к тому, чтобы организовывать процесс, втягивающий нас в войну». Поначалу эту реплику можно было принять за обычную эмоциональность, свойственную Александру Григорьевичу. Однако белорусское госагентство БелТА оперативно расставило точки над «i», подчеркнув, что эту фразу Лукашенко действительно произнес и слова президента были обращены именно к Грызлову. Показательно, что в материалах многих российских официальных СМИ эта цитата так и не появилась. Тем не менее, реплика про «втягивание в войну» вызвала широкий резонанс. Хотя официальные комментарии были сдержанными, независимый экспертный консенсус сводится к тому, что слова Лукашенко надо рассматривать как некий тактический ход. Он направлен одновременно на сдерживание давления со стороны России, демонстрацию суверенитета Западу и Украине, а также сохранение внутренней стабильности в Беларуси.

Очевидно, что поездки Лукашенко на Валдай и в Пекин стали логичным продолжением его сложной политической игры, в рамках которой он попытался балансировать между отказом от прямого участия Беларуси в боевых действиях (на стороне России) и сохранением статуса ключевого союзника Москвы. Говоря точнее, задачи визита были двухвекторными. С одной стороны, Минск стремился получить от России и Китая твердые гарантии военной и материальной поддержки на случай возможного удара Украины по белорусской территории. С другой — донести до Путина простую, но жесткую логику: нынешний формат Беларуси как «тыловой базы» для России куда выгоднее, чем риск вступления в войну. По сути, он предлагал Москве выбирать между сохранением союзного тыла и потерей значимых для нее производственных мощностей. При этом не исключено, что во время рандеву с Путиным Лукашенко также попытался разыграть посредническую карту. Накануне переговоров на Валдае он принял представителей президента Украины. Судя по всему, через него украинцы передали российскому президенту некий мирный план. Документ предполагал взаимный отказ от ударов по глубокому тылу и существенное снижение интенсивности и масштабов боевых действий. Однако уже на следующий день Владимир Путин публично отверг эту инициативу. Выступая на съезде «Единой России», он расценил предложения Киева как признак слабости противника. Таким образом, если итоги валдайской встречи остаются туманными, то в Пекине Лукашенко добился значительно большего. После почти трехчасовой встречи с Си Цзиньпином Китай официально заявил о поддержке Беларуси в защите национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это заявление стало недвусмысленным сигналом для киевских «ястребов». Практически синхронно китайский представитель в ООН настойчиво призвал Москву и Киев возобновить переговоры — риторика, очень близкая к позиции белорусского МИД.

Радушный прием главы РБ в Пекине спровоцировал волну спекуляций в медиа. Многие заговорили о том, что главной темой переговоров Лукашенко и Си стали гарантии безопасности Минска на случай усиления давления со стороны Москвы. Некоторые эксперты пошли еще дальше, допустив даже возможность постоянного военного присутствия Китая в Беларуси — как инструмента защиты китайских инвестиций и обеспечения безопасного транзита. Такой сценарий выглядит маловероятным, хотя участие китайских военных в совместных маневрах на территории Беларуси многие аналитики считают вполне реальным. Так или иначе, в этом раунде борьбы за сохранение статус-кво Лукашенко, похоже, вышел победителем. Примечательно, что российская пропаганда старательно обходит стороной его высказывания о «втягивании в войну», а визит в Пекин рассматривает как исключительно угодное Кремлю благое дело по формированию широкой антиукраинской коалиции. Впрочем, интрига в этой истории сохраняется. Экономическая привязанность Минска к Москве колоссальна, а возможности для дипломатических маневров у белорусов крайне ограничены. Интересно также рассмотреть российско-белорусские шероховатости сквозь призму польско-украинского диалога. Отношения между Украиной и Польшей на почве украинской политики исторической памяти продолжают осложняться. А прежнее партнерство все чаще уступает место публичным претензиям и иногда даже ультиматумам. Очередным подтверждением этого стало свежее заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который публично подчеркнул, что глорификация украинских националистов несовместима с европейской интеграцией Украины. «С Бандерой Украина в Европейский союз не войдет», — сказал Косиняк-Камыш. Польские демарши вызвали в Киеве неоднозначную реакцию. Часть политиков и экспертов заняла бескомпромиссную позицию: Украина имеет право на своих героев. Они также настаивают на том, чтобы вынести на повестку вопрос о зверствах поляков против украинцев в годы Второй мировой войны. Другие же все ещё ищут почву для возможного компромисса. Так, на днях прозвучала оригинальная идея — создать с поляками общий культ в честь украинских солдат, воевавших на стороне Польши в 1920-м, в ходе российско-польской войны.