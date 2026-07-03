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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

Армяне не смогут голосовать за границей

14:34 330

В Армении запретили голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны, сообщают армянские СМИ. Соответствующие изменения в Избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении.

Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.

Авторами поправок выступили депутаты партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна. Они объяснили изменения тем, что постоянно проживающие за рубежом граждане часто недостаточно знакомы с внутриполитической ситуацией в стране или могут находиться под влиянием политической повестки государства, где живут.

Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана фото и видео; обновлено 14:56
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