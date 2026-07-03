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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря

14:40 183

С целью охраны окружающей среды и повышения экологической осведомленности ОАО «ТуранБанк» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) реализовало очередную экологическую акцию.

В рамках проекта «Чистые берега с «ТуранБанком» сотрудники банка и эко-волонтеры провели масштабные работы по очистке прибрежной зоны поселка Бильгя. Приняв участие в сборе различных видов отходов, они внесли свой вклад в благоустройство территории, сделав ее более чистой и пригодной для отдыха.

Отметим, что главной целью проекта является предотвращение загрязнения морского побережья бытовыми отходами, улучшение экологического состояния Каспийского моря и привлечение внимания общественности к охране окружающей среды.

Регулярно реализуя проекты в сфере корпоративной социальной ответственности, «ТуранБанк» посредством данной инициативы стремится внести вклад в экологическую устойчивость и сохранение природных ресурсов нашей страны.

«ТуранБанк» и впредь будет активно участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды совместно с Министерством экологии и природных ресурсов. Банк продолжит расширять свою деятельность в направлении восстановления экологической экосистемы, охраны природы и продвижения «зеленой» экономики, реализуя полезные для общества проекты.

Функционирующий с 1992 года «ТуранБанк» обслуживает частных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. Подробную информацию о новых услугах банка можно получить на его официальном сайте или на страницах в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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14:56 6052
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
14:45 275
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
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Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 804
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Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 1527
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх
Hangor всплыл в Карачи. Китайская подлодка, пакистанский ВМФ, индийский страх наш обзор; все еще актуально
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