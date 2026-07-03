Бензиновый кризис ударил по рейтингу Путина

По данным государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на неделе с 22 по 28 июня, уровень «одобрения деятельности» президента Путина упал на 3,5 пункта, что стало сильнейшим недельным снижением с июня 2018 года, когда президент РФ объявил о повышении пенсионного возраста (тогда рейтинг упал на 8,5 пункта за неделю).

Ни мобилизация осени-2022, ни блокировка Telegram, ни отключения интернета не роняли рейтинг Путина настолько сильно за одну неделю, следует из данных ВЦИОМа. За последние 20 лет, помимо пенсионной реформы, уровень «одобрения» действующего президента лишь однажды падал быстрее: в сентябре 2009 года Дмитрий Медведев за неделю потерял 4 пункта.

По данным ВЦИОМа, на 28 июня доля одобряющих работу Путина опустилась до 66,9%. Это чуть выше минимумов, показанных в апреле (65,6%), но на 10,9 пункта ниже уровней конца прошлого года. Относительно пиковых значений войны — 79,2% в мае 2025 года — Путин, согласно ВЦИОМу, потерял 12,3 пункта одобрения.

В происходящем россияне винят именно Путина, это следует из данных ВЦИОМа: так, рейтинг одобрения работы правительства за неделю почти не снизился (минус 0,2 пункта, до 45,7%), а доля не одобряющих работу кабмина даже сократилась — с 23,3% до 23%.

Бензиновый кризис накладывается на общее ухудшение ситуации в экономике, которая начала год спадом впервые с 2023-го. По данным Gallup, доля россиян, замечающих ухудшение уровня жизни, в этом году достигла максимума за 20 лет наблюдений (56%). Также рекордным стал общий экономический пессимизм россиян, среди которых 60% считают, что ситуация в экономике будет ухудшаться.