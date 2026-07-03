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Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор

Инара Рафикгызы
14:45 275

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу 50-летней жительницы Мингячевира Севиндж Исламовой. Она обвинялась в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqın.az, Исламова обманула свою близкую подругу, убедив её, что поможет освободить сына из-под ареста. В разное время она получила от потерпевшей в общей сложности 65 тысяч манатов.

По показаниям обвиняемой, их семьи дружили, а сын подруги Джавид жил у них дома. «Однажды к нам пришли двое сотрудников полиции в гражданской одежде и сказали, что ищут Джавида. Я позвонила его матери и сообщила, что полиция забирает сына. Сама я тоже поехала в отделение. Там мне сказали, что Джавид добровольно признался в содеянном», — рассказала Исламова.

Она встретилась со следователем, представилась тётей Джавида и попросила помощи. Следователь, по её словам, отреагировал на это скептически. Исламова утверждала, что Джавида обвиняли в насилии в отношении несовершеннолетнего, но они не верили в его вину и хотели помочь, собирая деньги якобы «для передачи следователю». При этом никаких реальных переговоров с должностными лицами, по её признанию, не велось.

Потерпевшая Севиндж Мустафаева дала иные показания. По её словам, как только она узнала об аресте сына, сразу приехала из Евлаха в Баку. Они предлагали следователю деньги, но тот отказался и выгнал их из кабинета. После этого Исламова сказала, что поговорит со следователем наедине. Выйдя от него, она сообщила, что «дело улажено».

Вернувшись в Евлах, Мустафаева начала передавать подруге крупные суммы. Сначала Исламова попросила 7 тысяч манатов якобы для прокурора. Позже потребовала 40 тысяч, а затем ещё 8 тысяч «на благодарность» для следователя. Чтобы собрать деньги, потерпевшая продала золото родственников, оформила кредиты на себя, сестру и мать. Исламова уверяла, что нанимать адвоката не нужно, всё под контролем и приезжать в Баку тоже не требуется — она сама решит все вопросы.

Когда суд первой инстанции приговорил Джавида к 18 годам лишения свободы, Исламова заявила, что в апелляции «скинут 7 лет». Однако апелляционный суд оставил приговор без изменения. Только после этого Севиндж Мустафаева обратилась в правоохранительные органы.

По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Севиндж Исламова признана виновной в мошенничестве и приговорена к 5 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была изменена, и осуждённую арестовали прямо в зале суда.

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