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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана
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Похороны Али Хаменеи: в Тегеран прибыла делегация из Азербайджана

Россия готовится к мобилизации и закрытию границ? А причем тут Азербайджан?

Масла в огонь подлил Ильвес
Отдел информации
15:04 295

Россия с 1 июля закрыла свои железнодорожные пограничные переходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение 30 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, семь железнодорожных пунктов пропуска через границу прекратят работу: пять пунктов на границе с Финляндией, ещё по одному — на границах с Эстонией и Латвией. Через них временно прекращено движение людей, транспорта и грузов. При этом, в официальном документе правительства РФ не указаны ни причины ограничений, ни срок их действия.

Важно уточнить, что речь идет не о полном закрытии границы России с ЕС. Российские власти не объявляли о полном запрете выезда граждан, закрытии автомобильных переходов или введении особого пограничного режима. Однако, несмотря на это, распоряжение Мишустина вызвало волну слухов о возможной второй масштабной мобилизации, мол, Россия пытается заранее ограничить возможный выезд мужчин.

Распоряжение Мишустина о закрытии железнодорожных пограничных переходов РФ с Финляндией, Эстонией и Латвией вызвало волну слухов о возможной второй масштабной мобилизации в России

Одним из источников слуха стал пост бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который в своем аккаунте в Х написал, что Россия якобы просит Казахстан, Грузию и, возможно, Азербайджан закрыть границы с РФ.

«Скоро наступит черный август. По информации от источника, Кремль провел закрытые консультации с несколькими соседними странами (в первую очередь Казахстан, в меньшей степени Грузия, возможно Азербайджан и другие) о временном закрытии въезда/выезда из РФ осенью 2026 года. Россия сама границы перекрывать не будет — официально всё останется открыто. Закрытие организуют именно соседние страны на своей стороне: «технические проблемы», «усиление контроля», «учения» или «санитарные меры». Таким образом, выехать из России станет крайне сложно или практически невозможно в нужный период.

Цель — обеспечение проведения какого-то крупного «события» внутри страны в условиях максимальной изоляции от внешнего мира и минимизации оттока населения/специалистов. Пока это именно неподтверждённая информация, но несколько независимых друг от друга контактов в приграничных регионах начали намекать на «неприятные сюрпризы» в логистике уже с сентября-октября», — написал Ильвес 1 июля.

Экс-президент Эстонии прогнозирует «черный август» в России

Однако версию бывшего президента Эстонии о том, что Россия обратилась к Азербайджану с просьбой закрыть границу, можно немедленно отбросить, поскольку сухопутные границы Азербайджана с Россией закрыты уже 6 лет в силу действия на территории нашей страны особого карантинного режима.

Тем не менее, действительно, в последние дни тема возможной мобилизации в России обсуждается независимыми СМИ. 30 июня, то есть в день подписания Мишустиным вышеотмеченного распоряжения, издание «Новая газета Европа» со ссылкой на расследования «Верстки» и «Важных историй» сообщило, что Кремль может рассматривать новую волну призыва после сентябрьских выборов в Госдуму. Согласно этим данным, возможный новый призыв может обсуждаться из-за проблем с набором контрактников и потребности армии в пополнении. Но это не официальный план и не подтверждение того, что решение уже принято.

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