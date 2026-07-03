Россия готовится к мобилизации и закрытию границ? А причем тут Азербайджан?

Россия с 1 июля закрыла свои железнодорожные пограничные переходы с Финляндией, Эстонией и Латвией. Соответствующее распоряжение 30 июня подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно распоряжению, семь железнодорожных пунктов пропуска через границу прекратят работу: пять пунктов на границе с Финляндией, ещё по одному — на границах с Эстонией и Латвией. Через них временно прекращено движение людей, транспорта и грузов. При этом, в официальном документе правительства РФ не указаны ни причины ограничений, ни срок их действия. Важно уточнить, что речь идет не о полном закрытии границы России с ЕС. Российские власти не объявляли о полном запрете выезда граждан, закрытии автомобильных переходов или введении особого пограничного режима. Однако, несмотря на это, распоряжение Мишустина вызвало волну слухов о возможной второй масштабной мобилизации, мол, Россия пытается заранее ограничить возможный выезд мужчин.

Одним из источников слуха стал пост бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который в своем аккаунте в Х написал, что Россия якобы просит Казахстан, Грузию и, возможно, Азербайджан закрыть границы с РФ. «Скоро наступит черный август. По информации от источника, Кремль провел закрытые консультации с несколькими соседними странами (в первую очередь Казахстан, в меньшей степени Грузия, возможно Азербайджан и другие) о временном закрытии въезда/выезда из РФ осенью 2026 года. Россия сама границы перекрывать не будет — официально всё останется открыто. Закрытие организуют именно соседние страны на своей стороне: «технические проблемы», «усиление контроля», «учения» или «санитарные меры». Таким образом, выехать из России станет крайне сложно или практически невозможно в нужный период. Цель — обеспечение проведения какого-то крупного «события» внутри страны в условиях максимальной изоляции от внешнего мира и минимизации оттока населения/специалистов. Пока это именно неподтверждённая информация, но несколько независимых друг от друга контактов в приграничных регионах начали намекать на «неприятные сюрпризы» в логистике уже с сентября-октября», — написал Ильвес 1 июля.