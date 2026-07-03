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В Баку за земельную аферу будут судить группу из 11 человек

Инара Рафикгызы
15:14 895

Завершено предварительное следствие в отношении 11 человек, обвиняемых в продаже незаконно захваченных государственных земель. Об этом haqqin.az сообщили в пресс‑службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре завершено предварительное следствие по уголовному делу, начатому на основании информации, поступившей из Министерства сельского хозяйства.

Уголовное дело расследовалось по фактам незаконного захвата и продажи отдельным лицам земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности и используемых ООО Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi, расположенных в бакинском поселке Рамана.

Предварительным следствием установлены обоснованные подозрения в отношении 11 лиц: Галиба Алиева, Анара Гусейнова, Джейхуна Ашрафова, Араза Исмаилова, Амина Гулиева, Арифа Мамедова, Видади Расулова, Ильгара Гахраманова, Орхана Вахидова, Джейхуна Демирова и Сефы Новрузова. Все они подозреваются в совершении мошенничества и нарушении прав собственности, пользования и аренды земельных участков.

Установлено, что Галиб Алиев, Анар Гусейнов и Джейхун Ашрафов совместными силами незаконно захватили более 25 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. В дальнейшем они совместно с Аразом Исмаиловым, Амином Гулиевым, Арифом Мамедовым и Видади Расуловым продавали эти земли, а деньги присваивали.

В свою очередь, Ильгар Гахраманов, Орхан Вахидов и Джейхун Дамиров захватили более 4 гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения. Эти участки они аналогичным образом продали, действуя совместно с Сефой Новрузовым, Амином Гулиевым и Видади Расуловым.

На основании собранных доказательств указанным лицам предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, причинившее особо крупный ущерб), 188.3 (нарушение прав собственности, пользования или аренды в отношении земель сельскохозяйственного назначения) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

Обвинительный акт уже утвержден прокурором. Дело будет рассматривать Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В результате мер, принятых в ходе предварительного следствия, более 20 гектаров незаконно захваченных земель были возвращены в пользование Минсельхоза. Обеспечено также частичное возмещение материального ущерба, причиненного потерпевшим по уголовному делу.

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