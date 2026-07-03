«Kristal» и «Florim» подписали меморандум о сотрудничестве

«Kristal» подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим итальянским производителем премиальной керамической плитки и керамогранита — компанией «Florim».

В рамках сотрудничества стороны достигли соглашения о поставке премиальной керамической плитки и керамогранита для проектов «Kristal». Продукция «Florim» будет использоваться для отделки полов и стен в квартирах, что позволит повысить стандарты качества, эстетики и долговечности реализуемых проектов.

Данное сотрудничество будет способствовать формированию долгосрочного и системного подхода к поставкам строительных материалов, а также расширению применения в местных проектах продукции, соответствующей международным стандартам качества.

Основанная в Италии в 1962 году, компания «Florim» является одним из ведущих мировых производителей премиальной керамической плитки и керамогранита. Компания известна своими инновационными технологиями, высокими стандартами качества, принципами устойчивого производства и современными дизайнерскими решениями. Продукция «Florim» широко используется в жилых, коммерческих и общественных проектах по всему миру.