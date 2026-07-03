USD 1.7000
EUR 1.9459
RUB 2.1915
Подписаться на уведомления
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности
Новость дня
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности

«Kristal» и «Florim» подписали меморандум о сотрудничестве

фото
15:17 360

«Kristal» подписал меморандум о сотрудничестве с ведущим итальянским производителем премиальной керамической плитки и керамогранита — компанией «Florim».

Меморандум подписали председатель Наблюдательного совета «Kristal» Махаят Набиев и генеральный директор компании «Florim» Беатриче Луккезе.

В рамках сотрудничества стороны достигли соглашения о поставке премиальной керамической плитки и керамогранита для проектов «Kristal». Продукция «Florim» будет использоваться для отделки полов и стен в квартирах, что позволит повысить стандарты качества, эстетики и долговечности реализуемых проектов.

Данное сотрудничество будет способствовать формированию долгосрочного и системного подхода к поставкам строительных материалов, а также расширению применения в местных проектах продукции, соответствующей международным стандартам качества.

Основанная в Италии в 1962 году, компания «Florim» является одним из ведущих мировых производителей премиальной керамической плитки и керамогранита. Компания известна своими инновационными технологиями, высокими стандартами качества, принципами устойчивого производства и современными дизайнерскими решениями. Продукция «Florim» широко используется в жилых, коммерческих и общественных проектах по всему миру.

Подписанный меморандум закладывает основу для долгосрочного партнерства между «Kristal» и «Florim» и предусматривает использование продукции всемирно известного производителя в проектах, реализуемых компанией «Kristal».

Динчюрек в Минздраве Азербайджана
Динчюрек в Минздраве Азербайджана фото
16:46 4
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
16:29 347
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности фото и видео; обновлено 15:37
15:37 7261
Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые
Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые обновлено 16:17
16:17 995
В Баку за земельную аферу будут судить группу из 11 человек
В Баку за земельную аферу будут судить группу из 11 человек
15:14 897
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
14:45 1020
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
14:40 411
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот ФОТО
14:12 2305
Россияне убегают из Крыма?
Россияне убегают из Крыма? обновлено 16:08
16:08 3516
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 1372
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 2112

ЭТО ВАЖНО

Динчюрек в Минздраве Азербайджана
Динчюрек в Минздраве Азербайджана фото
16:46 4
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
Индийский гангстер, посетивший Азербайджан, угрожает депутату
16:29 347
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности
Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности фото и видео; обновлено 15:37
15:37 7261
Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые
Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые обновлено 16:17
16:17 995
В Баку за земельную аферу будут судить группу из 11 человек
В Баку за земельную аферу будут судить группу из 11 человек
15:14 897
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
Выманившей у подруги 65 тысяч манатов Джафаровой вынесли приговор
14:45 1020
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
«ТуранБанк» совместно с Минэкологии провел акцию по очистке побережья Каспийского моря
14:40 411
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот
Обновленные 100-манатные банкноты выпускают в оборот ФОТО
14:12 2305
Россияне убегают из Крыма?
Россияне убегают из Крыма? обновлено 16:08
16:08 3516
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
Россияне боятся ездить из-за нехватки топлива
14:02 1372
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
Турция присоединится к единой зоне платежей в евро
13:08 2112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться