Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 18 получили ранения в результате российских атак на Донецкую и Харьковскую области Украины за прошедшие сутки.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, за сутки в регионе было зафиксировано 30 обстрелов населенных пунктов.

«В Донецкой области жертвами российских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще 15 человек получили ранения», — отметил он.

В результате ударов по Харькову пострадали три человека. Под удар попал автомобиль одного из городских коммунальных предприятий.