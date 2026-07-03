Удары по Донецкой и Харьковской областям: есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли, еще 18 получили ранения в результате российских атак на Донецкую и Харьковскую области Украины за прошедшие сутки.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, за сутки в регионе было зафиксировано 30 обстрелов населенных пунктов.
«В Донецкой области жертвами российских обстрелов стали четыре мирных жителя, еще 15 человек получили ранения», — отметил он.
В результате ударов по Харькову пострадали три человека. Под удар попал автомобиль одного из городских коммунальных предприятий.
*** 15:21
Один человек погиб, пятеро получили ранения в результате атаки в Криворожском районе Днепропетровской области, заявил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Из его поста в телеграме следует, что в результате удара загорелась АЗС и автомобили.
В Сумской области с ночи российские военные четыре раза атаковали автозаправочные станции, заявил ранее глава областной военной администрации Олег Григоров. По его данным, пострадали по меньшей мере четыре человека.
Позже глава военной администрации Сум Сергей Кривошеенко сообщил, что в областном центре еще один реактивный БПЛА ударил автозаправке, четырех сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии, всего пострадали семь человек.
Летом этого года Минобороны России начало подтверждать атаки на украинские АЗС. 30 июня российские военные сообщали об ударах беспилотниками по 25 автозаправочным станциям, цель — нарушить «транспортную логистику ВСУ».
Власти Харькова сообщили об атаке дронов, есть пострадавшие. Об этом стало известно из сообщения в телеграме мэра города Игоря Терехова.
Мишенью стал Киевский район Харькова, написал Терехов.
По предварительной информации, в результате удара есть пострадавшие, дрон мог атаковать автомобиль с людьми, добавил мэр.