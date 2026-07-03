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Похороны Али Хаменеи: в Тегеране усиленные меры безопасности

Открыли спасательный пункт «Бильгя» и показали технику

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3 июля 2026 года в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку состоялась церемония открытия новопостроенного спасательного пункта на водах «Бильгя» Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также презентация новой техники, приобретенной для Службы. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Было сообщено, что новопостроенный спасательный пункт на водах модульного типа обеспечен всеми необходимыми средствами, здесь созданы должные условия для деятельности водолазов-спасателей. Кроме того, было отмечено, что в целях более эффективной организации повседневной деятельности водолазов-спасателей в настоящее время ведется строительство в общей сложности 20 модульных спасательных пунктов на водах, 8 из которых находятся в городе Баку и Абшеронском районе, а 12 — в других регионах.

Также была предоставлена информация о том, что в число вновь приобретенной техники и комплектующих входят 10 единиц 4-метровых резиновых лодок с пластиковым дном, 10 единиц гидроциклов марки «Yamaha» и 10 единиц подвесных моторов марки «Mercury 25» к ним. Эта техника, отличающаяся своей маневренностью, простотой в эксплуатации и удобством в техническом обслуживании, внесет важный вклад в дело обеспечения безопасности наших граждан на водах.

Напомнив, что благодаря непосредственному вниманию и заботе Президента Республики Азербайджан господина Ильхама Алиева материально-техническая база Министерства по чрезвычайным ситуациям постоянно обновляется, в нашу страну завозится и успешно применяется самая современная спасательная, пожарная и другая специальная техника и оборудование, а также создаются все условия для повседневной деятельности личного состава, министр Кямаледдин Гейдаров подчеркнул, что надежное обеспечение безопасности людей на водах является одним из основных направлений деятельности МЧС, и дал соответствующие поручения по более эффективной организации работы в этой сфере.

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